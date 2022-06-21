Село Боград, Хакасия, 21 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Бограде рано утром 21 июня в ДТП погиб 14-летний подросток, сообщили ИА REGNUM в УГИБДД Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Установлено, что ДТП произошло на 309 км автодороги Абакан — Ужур — Шира – Троицкое. Восьмиклассник находился за рулём автомобиля «Хонда Аккорд».

Мальчик не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В салоне автомобиля также находилась 20-летняя девушка — жительница Бограда. И водитель, и пассажирка были пьяны.

Тело подростка обнаружили под автомобилем. По имеющимся данным, ремни безопасности не использовались.

Девушка не пострадала. По её словам, накануне вечером мать подростка распивала спиртное. Она угостила вином и самогоном сына. Когда мать легла спать, молодые люди решили покататься. Сын разбудило пьяную мать, чтобы спросить, где находятся ключи от машины. Ответив на его вопрос, женщина вновь уснула.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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