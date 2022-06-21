Ульяновск, 21 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области госпитализировали очередных пациентов с коронавирусом, при этом третьи сутки подряд нет смертельных исходов от COVID-19. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 21 июня, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 493 случая заражения коронавирусом, в том числе 19 и 20 июня выявлено соответственно 13 и 18 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Победили коронавирус 198 468 человек, из них 20 июня выписаны 20 человек. Доля выздоровевших составляет 97,53% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Что касается госпитализаций, то 19 июня ни одного ковидного больного не направили в стационары, а 20 июня в больницы попали 14 пациентов с коронавирусом.

Жертвами пандемии стали 4712 человек, при этом последние трое суток нет новых летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 136 794 лабораторных исследования на коронавирус.