21 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудил заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в Европе можно заместить поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток». Этого можно добиться снижением температуры при отоплении жилья на два градуса.

Мирослава Романенко, , 13:36 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, как в Европе можно заместить поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток». По мнению политика, этого можно добиться снижением температуры при отоплении жилья на два градуса.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

По словам политика, важную роль в этом вопросе играют энергетическая эффективность и энергосбережение.

«Если мы снизим температуру (в системе) отопления на два градуса в среднем в Европе или (температурный режим) кондиционера, Европа заместила бы все поставки «Северного потока», — сказала она.

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Заявление главы Европейской комиссии обсудили в социальных сетях.

«Урсула, видимо, про газовую промышленность не слышала. И думает, что газ нужен только для тепла в доме», — отметила Taka.

«Ходить пешком и возить детали для тяжелой промышленности на телеге. Так победим «злого тирана», — иронизирует Валерия Б.

«Мне очень нравится вот это: снизьте температуру в домах, дорогие жители, и мы «переможем» (победим — М. Р.) «злого Путина». И нигде в прессе бедным европейцам даже не намекают, сколько же газа тратит промышленность. Там, если даже все европейцы перестанут включать отопление вообще, это делу ну никак не поможет», — добавила Дарья И.

«Зачем Европе отопление? Это пережиток прошлого и зависимость от Москвы, так что долой его», — с сарказмом написал Вячеслав Р.

«Посмотрим, как быстро вынесут их арабские переселенцы. Не за тем они в Европу пробирались, чтобы мёрзнуть», — отреагировала Вика С.

«А если снизить температуру не на 2, а на 4 градуса и одеть свитер? Вообще экономика в плюс пойдёт!» — смеется Вероника Алексеевна.

Замерз Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США

«Там и так, мягко сказать, в домах прохладно, теперь только в верхней одежде», — прокомментировала Галина Г.

«А ещё она обещала договориться со сталью, чтобы та плавилась при температуре на два градуса ниже. Чудны дела твои, Господи», — шутит Джеймс Б.

«Вот интересно, а сами европейские политики готовы жить и работать в холодных квартирах и кабинетах? Пересесть на общественный транспорт или велосипед? Мыться реже? Или это рекомендации только для обычных европейцев?» — задалась вопросом Ирина С.

«В марте призывали снизить отопление на 1 градус. В апреле снизить отопление до +17… В мае — ещё на один градус. В конце июня — на два… Так, глядишь, к сентябрю-октябрю глава Еврокомиссии Урсула фон дер Бляйен до абсолютного ноля доснижается…» — добавил Максим К.

«А говорили, что санкции отбросят нас на много лет назад. А тут Европа пешком в средние века, сама! Что к чему?» — задалась вопросом Ludmila.

«Прицел сбился. Штаты целились в Россию, а убили почему-то Европу», — иронизирует Захар Б., отвечая ей (Ludmila).

«Занимательная арифметика. Получается, если его («Северный поток» — М. Р.) совсем остановить, то в Германии всего на 2 градуса температура упадет в домах. А о чем же тогда речь, давай остановим», — отреагировал Александр.

«Инициатива Порошенко «прикрути» расширяется», — смеется Wolf.

«Если останавливать заводы на пару-тройку дней в неделю, то газа потребителям хватит точно», — с сарказмом написал Дмитрий.

«А запустить «Северный поток — 2» хозяин не позволяет?» — задался вопросом Daniil.

«Проблема в том, что в ЕС и так температура у многих 18-19 градусов зимой. Если снизить на 2 градуса ещё, то газа может и меньше уйдет, но процент больных разной гадостью людей резко поднимется. Так себе решение», — отметил dr An.

«А насколько градусов надо снизить, если Россия вообще не будет поставлять газ?» — с сарказмом подытожил А. Ш.