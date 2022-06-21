Уфа, 21 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Движение транспорта ограничат в Уфе из-за капитального ремонта тепловой магистрали. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

СКГ Ремонт теплотрассы на участке улицы Кирова (Новокузнецк)

Сообщается, что движение транспорта будет перекрыто с 09:00 часов 22 июня до 21:00 часов 30 июля на всю ширину дороги ул. Гоголя от жилого дома №39 по ул. Гоголя до бизнес-центра «Капитал», с 09:00 часов 1 августа до 21:00 часов 1 сентября на всю ширину дороги ул. Гоголя от торгово-сервисного комплекса по ул. Свердлова, 90 до жилого дома №39 по ул. Гоголя.

Отмечается, что кроме этого, движение автотранспорта планируют перекрыть с 09:00 часов 1 сентября до 21:00 часов 20 сентября на всю ширину дороги ул. Гоголя от бизнес-центра «Капитал» по ул. Гоголя, 60 до пересечения улиц Гоголя/Чернышевского, а также с 09:00 часов 27 июня до 21:00 часов 20 сентября на всю ширину проезжей части ул. Зенцова от административного здания №52 по ул. Красина до пересечения улиц Зенцова/Чернышевского.

Специалисты просят жителей и гостей города отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.