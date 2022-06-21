Волгоград, 21 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки в ковид-госпитали направлено 32 новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 109 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области выявлен 224 061 носитель коронавируса. Справились с заражением 215 690 жителей, скончались от осложнений 6 888 человек.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно от COVID-19 лечатся 1 483 пациента.