Симферополь, 21 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. До 1 июля планируется опубликовать расписание курсирования пассажирских автобусов между муниципалитетами Республики Крым и Херсонской области. Об этом журналистам 21 июня заявил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«До 1 июля информация будет распространена по Республике Крым и Херсонской области по поводу курсирования автобусов. Вопрос прорабатывается совместно с перевозчиками Крыма и Херсонской области», — приводит «Крым 24» слова Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал запуск пассажирского автобусного сообщения с Херсонской области до 1 июля.