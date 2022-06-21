Оренбург, 21 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 20 июня, в COVID-центры поступили 30 пациентов. Предыдущий суточный показатель госпитализаций превышен в 7,5 раза, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах находятся 75 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 15 человек оценивается как тяжёлое. Четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 42 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 217 102 заражения коронавирусом. За последний сутки зафиксировано 28 случаев.

Оправились от коронавирусной инфекции 212 154 человека. Жертвами заболевания стали 4024 оренбуржца. За последние сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода.