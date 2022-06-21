Томский район, Томская область, 21 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет 38-летний житель села Курлек, обвиняемый в покушении на убийство женщины. Инцидент произошёл в феврале 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

По данным ведомства, мужчина долгое время находился в запое и не выходил на работу. В связи с чем его начальница на работе выразила своё недовольство. Затаив обиду, фигурант решил её убить.

«С этой целью он взял топор, пришёл на предприятие и, войдя в кабинет потерпевшей, нанёс ей удар топором по голове. Однако женщине удалось увернуться и удар пришёлся по касательной», — отметили в ведомстве.

Тогда мужчина начал душить потерпевшую, но последнюю спасли мимо проходящие сотрудники, увидев которых нападавший сбежал. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Томский районный суд.