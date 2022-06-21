Чебоксары, 21 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом пятые сутки подряд нет летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 21 июня, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 778 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 20 июня подтверждено 28 случаев инфицирования. Напомним, что 18 и 19 июня было выявлено соответственно 24 и 32 носителя SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от ковида достигло 75 705 человек, что составляет 93,72%. Из них 20 июня выписаны 22 человека, в то же время госпитализированы в ковидные стационары 40 больных.

Новых летальных случаев от COVID-19 в Чувашии не регистрируют пятые сутки подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии жертвами пандемии стали 4647 человек, уровень смертности составляет 5,75%.