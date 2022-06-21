Цхинвал, 21 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Центризбиркому Южной Осетии предстоит заново отработать вопрос о проведении референдума по вхождению республики в состав России. Об этом 21 июня сообщила на брифинге глава югоосетинского ЦИК Эмилия Гагиева.

Флаг Южной Осетии

Она в составе делегации посетила Москву, где по данному вопросу прошли консультации с представителями российского правительства. Там указали, что нужно изменить вопрос, который нужно вынести на референдум.

«Нам предстоит новая работа по вопросу референдума, с новой формулировкой, приемлемой для Российской Федерации», — сказала Гагиева

Она отметила, что ЦИК приступит к работе сразу, как только поступят необходимые для этого документы.

Стоит отметить, что референдум об интеграции Южной Осетии и РФ инициировал предыдущий югоосетинский президент Анатолий Бибилов перед самым окончанием своего срока. Предполагалось, что гражданам зададут вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». При этом в Конституции России не предусмотрено объединение с другим государством, но есть положение о принятии на правах субъекта РФ.