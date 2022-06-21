Москва, 21 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание российского МИД. Об этом сообщает 21 июня РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посол Италии в РФ Джорджо Стараче на выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» в Москве

Стараче прибыл в МИД часом ранее в сопровождении сотрудников дипмиссии. Причина визита неизвестна, давать комментарии дипломат не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Россия выслала 85 сотрудников итальянской, испанской и французской дипмиссий в качестве ответной меры на высылку этими странами российских дипломатов.

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