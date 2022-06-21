Луганск, 21 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике извлекли из-под завалов тела троих мирных жителей. Об этом 21 июня сообщает Генеральная прокуратура ЛНР.

VoidWanderer «Точка-У»

По данным прокуратуры, в городе Красный Луч в ЛНР извлекли из-под завалов тела троих мирных жителей, в том числе детей 2005 и 2010 годов рождения.

16 июня по городу был нанесён удар со стороны украинских войск тактической ракетой «Точка-У».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня ВСУ выпустили по мирным кварталам ЛНР две ракеты «Точка-У». Данные о пострадавших устанавливаются.