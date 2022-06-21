Москва, , 12:35 — REGNUM Та структура производства, которая сложилась в мире еще до пандемии, по-прежнему позволяет производить товары наиболее эффективным способом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил научный сотрудник лаборатории международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Кузнецов.

Глобализация

«Разговоры о деглобализации многим экспертам представляются как минимум преждевременными, — сказал Кузнецов. — Краткосрочный «ковидный» разрыв производственных цепочек, конечно, заставил компании пересмотреть оценки рисков, однако в подавляющем большинстве случаев говорить о значительном изменении производственных стратегий транснациональных компаний не приходится. Сложившаяся в мире структура производства по-прежнему позволяет производить товары наиболее эффективным способом. Более того, само изменение этой структуры потребует значительных усилий и инвестиций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузнецов объяснил, почему РФ следует соблюдать правила международной торговли, несмотря на санкционное давление.