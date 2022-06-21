Москва, 21 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Государство должно в нынешних условиях поддерживать не только крупные предприятия, но и малый бизнес с фермерами. Как передает корреспондентИА REGNUM об этом 21 июня заявил первый замруководителя фракции СРЗП в ГосдумеОлег Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

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Ранее сообщалось, что в качестве меры поддержки отечественного автопрома глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2022 предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. По его мнению, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады».

"Помогать нужно многим. Прежде всего, малым предприятиям, фермерам, малому бизнесу, науке, в том числе, врачам, а не только предприятию легендарному ВАЗа», — сказал депутат.