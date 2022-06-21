Тюмень, , 12:32 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 13 выздоровевших и пятеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 21 июня сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 21 июня коронавирус выявили у двух тюменцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 июня коронавирус выявили 191 959 человек, выздоровели 187 404 пациента, скончался 4 335 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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