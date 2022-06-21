Тюмень, 21 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 13 выздоровевших и пятеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 21 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За сутки на 21 июня коронавирус выявили у двух тюменцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 июня коронавирус выявили 191 959 человек, выздоровели 187 404 пациента, скончались 4335 (на одного человека больше, чем днём ранее).