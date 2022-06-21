Рыбинск, Ярославская область, 21 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Судно «Геннадий Дмитриев» отправилось из Рыбинска Ярославской области в Севастополь. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

vk.com/dmitrij_rudakov «Геннадий Дмитриев»

Морской транспорт вооружения (судно, предназначенное для приема и передачи боеприпасов) был заложен на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» ещё в 2017 году, на воду его спустили 1 июня 2021 года. А 17 июня 2022 года корабль отправился в Севастополь — на достройку. Там предстоит установить надстройку, ходовую рубку, кран, завершить монтаж систем. Уже после этого судно пройдёт швартовные, ходовые и государственные испытания.

Сейчас техническая готовность судна — 85 процентов, делать его продолжат до 2023 года. По словам Дмитрия Рудакова, после завершения постройки он будет нести службу в составе Черноморского флота.