Сеул, 21 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Рабочие в Южной Корее предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год до 10 890 вон (~$8,42 доллара) в час. Об этом сообщает KBS со ссылкой на членов комиссии по минимальной оплате труда из числа представителей рабочих кругов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Согласно опубликованным данным, предложенный показатель оказался выше показателя текущего года на 18,9%.

Напомним, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда составляет 9160 вон (~$7,09) в час.

Если исходить из предложенной суммы, то месячный размер МРОТ составит 2,27 млн вон (~$1760).

Сообщается, что данная сумма была определена с учётом минимальной потребительской корзины, а также таких факторов как экономический кризис, необходимость решения проблемы неравенства в доходах, средний уровень зарплат.