Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Порядка ста детей из Донбасса посетят городской праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом 21 июня заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Совершенно особая категория у нас в этом году будет. Это дети из Донбасса. У нас таких детей около ста человек. Почему мы говорим не точную цифру, потому что она меняется каждый день», — отметила Потехина.

По данным вице-губернатора, в целом гостями праздника в этом году станут более 65 тыс. человек. Из них порядка 30 тыс. — выпускники школ, около 18,5 тыс. — учащиеся колледжей.

Напомним, что праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. По традиции, зрители смогут посмотреть и услышать концерт на Дворцовой площади, а затем увидеть, как по акватории Невы пройдёт бриг «Россия» под алыми парусами.

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