Москва, 21 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Если РФ продолжит соблюдать правила международной торговли, то это покажет ее партнерам из нейтральных стран, что Россия может выполнять взятые на себя обязательства, несмотря на внешнее давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил научный сотрудник лаборатории международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Кузнецов. Так он прокомментировал заявление руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что Россия должна продолжать соответствовать правилам международной торговли и международным стандартам.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Следование сложившимся правилам международной торговли прежде всего повышает предсказуемость поведения участников этого процесса, — сказал Кузнецов. — Соблюдая эти правила, Россия может продемонстрировать в первую очередь партнерам из нейтральных стран свое желание и способность выполнять взятые обязательства, свою надежность, несмотря на внешнее давление».

При этом он подчеркнул, что санкции, введенные против РФ, являются политически мотивированными, что, безусловно, вносит неопределенность в систему международных экономических взаимоотношений.

«В первую очередь из-за субъективности критериев, используемых при проведении такой политики. Эта субъективность как раз и способна поставить под сомнение стремление стран Запада следовать устоявшимся правилам», — подытожил Кузнецов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов объяснил, почему в сложившихся условиях соблюдать правила международной торговли просто невозможно.