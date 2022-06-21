Рязань, 21 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписан с выздоровлением 31 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Bryanskobl.ru Больничная палата с аппаратом ИВЛ

Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 122 086 жителей. Выздоровели 117 992 человека, скончались от осложнений 3 399 пациентов.

За сутки в ковид-госпитали поступили 15 новых пациентов.