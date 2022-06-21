Уфа, , 12:37 — REGNUM Главной площадкой Дня молодежи в Уфе станет набережная реки Белой. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Молодежь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что точкой притяжения молодежи Башкирии 26 июня станет участок от улицы генерал-губернатора Перовского до малого амфитеатра.

«Территория набережной будет разделена на несколько тематических зон, на каждой из которых будет развиваться своя история: событийная, творческая, спортивная. Мы постарались создать на набережной своего рода фестиваль, где на каждом квадратном метре будет праздник для всех гостей вне зависимости от возраста», — приводит пресс-служба слова председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике Яны Гайдук.

На сцене малого амфитеатра выступят участники фестиваля «Студенческая весна». Здесь же состоятся городской выпускной и DJ-батл. На выставочно-интерактивной зоне будут представлены тематические выставки, страйкбол, игровая площадка и лазертаг.

Отмечается, что ведущие вузы региона установят на территории набережной свои шатры, в которых будут проходить мастер-классы, выставки, творческие выступления, дискуссионные площадки. Гости праздника смогут проголосовать за понравившийся шатер. В завершении праздника победивший вуз-организатор площадки получит специальный приз от госкоммолодежи Башкирии.

Отмечается, что завершит день международный фестиваль «Сердце Евразии» у конгресс-холла «Торатау». Ожидается выступление Димы Билана и Сергея Трофимова.