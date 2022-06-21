Таллин, , 12:29 — REGNUM В понедельник, 20 июня, дежурная пара истребителей JAS-39 ВВС Чехии поднялась в небо с авиабазы Шауляй (Литва), полет истребителей проходил на сверхзвуковой скорости. Об этом сообщили в генеральном штабе сил обороны Эстонии.

Американские парашютисты. Эстония U.S. Army Europe

Самолеты вылетели после сигнала ПВО об обнаружении возле Эстонии неопознанного самолета с выключенным транспондером. «Максимальный скоростной режим был обусловлен необходимостью скорейшего опознавания цели и обеспечения защиты воздушного пространства. Поэтому сегодня на северо-западе Эстонии можно было услышать громкие звуки, похожие на взрывы», — сообщили в штабе.

На шум в небе, похожий на взрывы, жаловались пользователи социальных сетей Эстонии. Поступали сообщения, что шум был настолько громким, что тряслись окна в домах. Таким шумом сопровождается переход самолетов в сверхзвуковой скоростной режим, отметили специалисты.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии охраны воздушного пространства самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии.