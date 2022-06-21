* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:29 — REGNUM Местные источники в провинции Бадахшан сообщают, что четверо боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и трое ранены в результате контратаки сил Ахмада Масуда в уезде Тагаб.

Столкновение произошло в кишлаках Хабмак и Като Боло уезда Тагаб, сообщает информационное агентство Shafaqna со ссылкой на местный источник.

Столкновение произошло, когда силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке 50 бронемашин и пикапов вошли в уезд Тагаб для атаки сил Фронта сопротивления под командованием кари Ваккаса. О потерях сил Фронта сопротивления источник ничего не сообщил.

Другой источник отмечает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезли своих раненых и тела убитых в уездную больницу Кишма.

Местные источники сообщили, что 20 июня силы Фронта сопротивления под командованием кари Ваккаса захватили несколько деревень в уезде Тагаб. Кари Ваккас откололся от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около двух месяцев назад и присоединился к Фронту сопротивления, и сейчас имеет под своим началом около 300 бойцов.