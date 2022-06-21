Франкфурт-на-Майне, Германия, , 12:28 — REGNUM В Европе и США высока вероятность рецессии в условиях, когда центральные банки вынуждены агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, считает глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Об этом он заявил в интервью CNBC.

Deutsche Bank Billie Grace Ward

Руководители центральных банков и экономисты по всему миру признают, что агрессивные меры по сдерживанию инфляции могут привести к рецессии, поскольку рост экономики и без того уже замедлился из-за стечения глобальных факторов.

«Ясно одно: если произойдет внезапное прекращение поставок российского газа, вероятность скорого наступления рецессии, очевидно, значительно повысится. В этом нет сомнений», — сказал Зевинг в эксклюзивном интервью корреспонденту CNBC Аннетт Вайсбах.

«Я бы сказал, что в целом у нас настолько сложная ситуация, что вероятность рецессии и в Германии, и в Европе в 2023 или последующем году выше, чем в предыдущие годы», — добавил он.

Наряду с инфляцией, вызванной конфликтом на Украине и связанными с ним санкциями в отношении России, сказывается нарушение логистических цепочек на фоне восстанавливающегося спроса после пандемии.

«Это настолько проблематичная ситуация, что есть три или четыре фактора, которые могут серьезно повлиять на экономику, и все это вместе взятое в то же время означает, что на экономику оказывается сильное давление, и поэтому вероятность наступления рецессии в Европе, да и в США, достаточно высока», — считает Зевинг.

«Я бы сказал, что инфляция на самом деле беспокоит меня больше всего, и поэтому я считаю, что сигнал, который мы получили от центральных банков, сначала ФРС, а теперь и ЕЦБ, — это правильный сигнал, — уверен он. — Мы должны бороться с инфляцией, потому что в конечном итоге инфляция — это самый большой яд для экономики».

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