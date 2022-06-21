Кадыров опубликовал видео с жалобами боевиков ВСУ на командование
Грозный, 21 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором украинские боевики жалуются на командование и грозятся уйти со службы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Рамзан Кадыров
«Очередная группа боевиков оккупационных ВСУ морально сдалась и записала видеообращение к Зеленскому. Эти парни, находящиеся в городе Северск в ДНР, увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они утверждают, что «держат оборону в самой горячей точке», — написал Кадыров.
Он отметил, что «это они еще реального запаха пороха не чуяли».
«Представьте, как бы они заговорили, если бы столкнулись с нашими вежливыми людьми в реальном открытом бою», — добавил Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни рассказал о действиях чеченских спецподразделений в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины.
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