Оренбург, , 12:28 — REGNUM В Оренбурге археологи педагогического госуниверситета нашли основание Преображенского храма. Он был построен примерно в 1746 году, сообщает руководитель областного отделения ВООПИК Вера Арнгольд на своей странице в соцсети «В Контакте».

Археологические раскопки Вера Арнгольд

Фундамент храма сохранился после разрушения, строительства гаражей Водоканала и других зданий, проводки труб. Основание храма состоит из плитняка. Плиты соединены неким белёсым известковым раствором.

Раскопки проводит учебная археологическая группа ОГПУ под руководством опытного археолога Лидии Купцовой. Заказчиком выступает Областной имущественный фонд. Контролирует работы Госинспекция по охране объектов культурного наследия Оренбуржья. Немалое участие для осуществления этих раскопок приложило оренбургское отделение ВООПИК.

«После того, как открыт фундамент храма, здесь, считай сакральное место. Строить ничего абсолютно нельзя. А, если ещё откроется Преображенский полубастион, остатки древнего водопровода, некрополь Рычковых, Александровские казармы — считай, это наш новый археологический парк! Ура. Дорогие оренбуржцы, вы хотите археологический парк? С тенистым, возможно ботаническим садом, фонтанами и археологическими «окнами», где можно будет наблюдать историю начала Оренбурга? Это было бы великолепно. С таким предложением Оренбургский ВООПИК, археологическое сообщество города обратится совместно к нашим властям», — заявила Вера Арнгольд.