Москва, , 12:26 — REGNUM В России нужно осторожно увеличивать долю государства в тех или иных отраслях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. Так он прокомментировал призывы главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина сохранить рыночный характер российской экономики и не возвращаться к плановой модели.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понятия «плановой» и «рыночной» экономики носят условный характер, — сказал Климанов. — Мировая история знает примеры стран с плановой экономикой с большим числом элементов рыночного хозяйствования. О некоторых странах, наоборот, говорят как о странах государственного капитализма. В России за три с лишним десятилетия экономических преобразований были созданы и прошли проверку временем основные рыночные институты, они корректировались в зависимости от изменений внешнеполитической, внутриполитической и экономической ситуации. Поэтому возродить плановое хозяйствование в том виде, как это было в СССР до начала 1990-х годов, наверное, нельзя».

Однако, как полагает Климанов, в условиях новой реальности 2022 года можно ожидать увеличения роли государства в экономических отношениях. По его словам, это свойственно для всех стран мира.

«Насколько нужно сейчас возрождать те или иные элементы планового хозяйства, вопрос действительно обсуждаемый, — заметил он. — Простые рецепты могут не привести к должным результатам. Часто звучат идеи создания большего числа государственных корпораций в тех или иных отраслях. Например, выдвигалась идея создания такой госкорпорации, координирующей рынок зерна, на котором мы играем ведущую роль в мире, идея большего огосударствления финансовых институтов и так далее. Но нужно понимать, что в условиях действий недружественных стран, вводящих против нас новые экономические санкции, такие государственные структуры могут гораздо легче подпасть под запреты со стороны внешних участников этого процесса и оказаться вообще вне поля деятельности».

Поэтому, как полагает Климанов, увеличивать долю государственного участия в тех или иных отраслях, даже если это кажется оправданным, нужно очень осторожно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко рассказал, что экономика РФ, даже находясь под санкциями, сохраняет все очертания смешанной системы.