Москва, 21 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) сотрудниками спецназа Росгвардии были задержаны 12 человек, которые, как предполагается, дезертировали из ВСУ. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ведомства.

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«При проведении мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от противника населенных пунктах ЛНР сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что задержанные лица были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства и отмечается, что также спецназ Росгвардии обнаружил на территории ЛНР брошенную замаскированную палатку подразделения ВСУ, автомат Калашникова, гранаты и мины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине погиб гражданин Испании, который отправился в эту страну для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.