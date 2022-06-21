Москва, , 12:25 — REGNUM Экономика РФ, находясь в условиях беспрецедентного внешнего давления, тем не менее сохраняет все очертания смешанной системы, предполагающей активную и эффективную деятельность частного сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При этом доля государственного участия будет варьироваться исходя из потребностей рынка и необходимой степени поддержки соответствующих отраслей и бизнес-направлений, ведь сегодняшний формат геополитики оказывает существенное давление на значительную часть российского бизнеса, — сказал Чередниченко. — И вот в этой части — помощи и поддержки частному (а в особенности, мелкому и среднему) бизнесу — участие государства является просто необходимым».

Однако, по мнению Чередниченко, возврат к плановой экономике или отдельным ее элементам сегодня уже не представляется возможным.

«Сегодняшние условия не предполагают возможности принятия централизованных решений за руководство компаний со стороны профильных министерств, — сказал Чередниченко — Такой формат может просто дестабилизировать экономику, а применительно к малому и/или среднему бизнесу — просто привести к их банкротству».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что российская экономика остаётся рыночной в той мере, в которой доминирует свобода предпринимательства, но абсолютно свободной рыночной экономики нет нигде.