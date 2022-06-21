Москва, 21 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Экономика РФ, находясь в условиях беспрецедентного внешнего давления, тем не менее сохраняет все очертания смешанной системы, предполагающей активную и эффективную деятельность частного сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«При этом доля государственного участия будет варьироваться исходя из потребностей рынка и необходимой степени поддержки соответствующих отраслей и бизнес-направлений, ведь сегодняшний формат геополитики оказывает существенное давление на значительную часть российского бизнеса, — сказал Чередниченко. — И вот в этой части — помощи и поддержки частному (а в особенности, мелкому и среднему) бизнесу — участие государства является просто необходимым».

Однако, по мнению Чередниченко, возврат к плановой экономике или отдельным ее элементам сегодня уже не представляется возможным.

«Сегодняшние условия не предполагают возможности принятия централизованных решений за руководство компаний со стороны профильных министерств, — сказал Чередниченко — Такой формат может просто дестабилизировать экономику, а применительно к малому и/или среднему бизнесу — просто привести к их банкротству».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что российская экономика остаётся рыночной в той мере, в которой доминирует свобода предпринимательства, но абсолютно свободной рыночной экономики нет нигде.