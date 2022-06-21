Таллин, , 12:23 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Коалиционные переговоры трех партий Эстонии по формированию нового кабинета министров затягиваются, сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR. Надежды на то, что коалиционный договор будет заключен до общенациональных праздников 23 и 24 июня практически не осталось.

Подчеркивается, что Реформистская партия, Социал-демократическая партия и партия «Отечество» смогли найти точки соприкосновения по всем вопросам будущей внутренней и внешней политики, однако проблема вскрылась в деталях — у всех свое видение того, как добиться поставленных целей.

«В понедельник, 20 июня, мы ни к одному решению по ключевым вопросам не пришли. Надежда, что мы сделаем это до праздников, пока окончательно не исчезла. Мы можем сейчас договориться о наших дальнейших действиях, но потом, когда мы поймем, сколько это стоит, возможно нам придется переделывать соглашение», — сказал депутат парламента от социал-демократов Эдуард Одинец.

Одна из таких тем — это кризис в энергетике. Для его решения была создана отдельная рабочая группа, которая предложила несколько решений, но выбрать устраивающее всех так и не удалось.

Не получается достигнуть решения и по закону о повышении семейных пособий, в результате споров по которому предыдущее правительство распалось.

Депутат парламента Прийт Сибуль (партия «Отечество») выразил надежду, что договориться и найти компромиссы у партнеров получится к концу июня 2022 года Созвать экстренное заседание парламента, чтобы создать новое правительство, раньше июля вряд ли будет возможным, добавил он.