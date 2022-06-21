Таллин, 21 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Коалиционные переговоры трех партий Эстонии по формированию нового кабинета министров затягиваются, сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR. Надежды на то, что коалиционный договор будет заключен до общенациональных праздников 23 и 24 июня практически не осталось.

Подчеркивается, что Реформистская партия, Социал-демократическая партия и партия «Отечество» смогли найти точки соприкосновения по всем вопросам будущей внутренней и внешней политики, однако проблема вскрылась в деталях — у всех свое видение того, как добиться поставленных целей.

«В понедельник, 20 июня, мы ни к одному решению по ключевым вопросам не пришли. Надежда, что мы сделаем это до праздников, пока окончательно не исчезла. Мы можем сейчас договориться о наших дальнейших действиях, но потом, когда мы поймем, сколько это стоит, возможно нам придется переделывать соглашение», — сказал депутат парламента от социал-демократов Эдуард Одинец.

Одна из таких тем — это кризис в энергетике. Для его решения была создана отдельная рабочая группа, которая предложила несколько решений, но выбрать устраивающее всех так и не удалось.

Не получается достигнуть решения и по закону о повышении семейных пособий, в результате споров по которому предыдущее правительство распалось.

Депутат парламента Прийт Сибуль (партия «Отечество») выразил надежду, что договориться и найти компромиссы у партнеров получится к концу июня 2022 года Созвать экстренное заседание парламента, чтобы создать новое правительство, раньше июля вряд ли будет возможным, добавил он.