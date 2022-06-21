Москва, 21 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал политизированным решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Это решение абсолютно политизированное. Я вспоминаю, как в начале 2000-х мы добивались упрощенного транзита, и сейчас можно выразить только осуждение подобных решений», — сказал Слуцкий.

Он напомнил также о Сувалкском коридоре.

«Реализация этой логистической конструкции раз и навсегда даст по рукам тем, кто забывает о транспорте, бизнесе и людях и пытается вводить подобного образа запреты, что касается Калининградского региона России», — говорит парламентарий.

В целом, по его словам, «запрет транзита бьет по литовским же дальнобойщикам, это грозит разорвать электрическое кольцо, его еще называют энергетическое кольцо России, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы».

Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, которые подпадают под запрет на транзит железной дорогой из регионов России в область через территорию Литвы.

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