Калачинский р-н, , 12:22 — REGNUM В Омской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о получении средств материнского капитала по поддельному свидетельству о рождении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в прокуратуре региона.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Проверку провела Калачинская межрайонная прокуратура. Установлено, что 45-летняя женщина в ноябре 2021 года обратилась в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении материнским капиталом в связи с рождением второго ребёнка. Заявление было рассмотрено, деньги были направлены на оплату приобретаемого жилого помещения по договору целевого займа.

Проверка показала, что у женщины есть лишь один ребёнок. А в Пенсионный фонд она представила поддельное свидетельство о рождении на второго ребёнка. В результате федеральному бюджету причинён ущерб в размере 639 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске группа местных жительниц осуждена за мошенничество в крупном размере.

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