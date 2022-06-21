Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Экономика Камчатки в 2021 году показала уверенный рост как к 2020, так и к допандемийному 2019 году, об этом в своём ежегодном отчете перед депутатами региона 21 июня заявил губернатор края Владимир Солодов.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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«Основной вклад в восстановление экономического роста внесли промышленное производство, потребительский рынок, строительство, оптовая торговля и сельское хозяйство», — сказал Солодов.

Губернатор также отметил рост инвестиций и сообщил, что по результатам рейтинга качества жизни, проведенного Агентством стратегических инициатив, Камчатка стала единственным из дальневосточных регионов, который вошёл в 20-ку лидеров по итогам 2021 года и заняла 17 место.

Как сообщало ИА REGNUM, введённые против России санкции должны были разрушить экономику и социальную сферу страны, но благодаря слаженной работе органов власти этот план провалился, заявил 21 июня в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Камчатки губернатор края Владимир Солодов.