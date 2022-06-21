Минск, , 12:29 — REGNUM Экономическая повестка в последние годы смещается с Запада на Восток. В этих условиях нужно создавать новые транспортные системы и осваивать логистические коридоры, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров 21 июня на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

По мнению Жапарова, транзитный потенциал стран ЕАЭС следует расширять ускоренными темпами. Для этого во всех странах важно развивать полноценную железнодорожную инфраструктуру. Сейчас этому мешает отсутствие необходимых инфраструктурных звеньев в отдельных странах.

«В условиях глобальных изменений и смещения мирового экономического центра на Восток является важным освоение новых логистических коридоров и создание транспортных систем, обеспечивающих полноценную транспортную связанность», — приводит слова премьера пресс-служба правительства Киргизии.

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