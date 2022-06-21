Минск, 21 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Экономическая повестка в последние годы смещается с Запада на Восток. В этих условиях нужно создавать новые транспортные системы и осваивать логистические коридоры, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров 21 июня на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

По мнению Жапарова, транзитный потенциал стран ЕАЭС следует расширять ускоренными темпами. Для этого во всех странах важно развивать полноценную железнодорожную инфраструктуру. Сейчас этому мешает отсутствие необходимых инфраструктурных звеньев в отдельных странах.

«В условиях глобальных изменений и смещения мирового экономического центра на Восток является важным освоение новых логистических коридоров и создание транспортных систем, обеспечивающих полноценную транспортную связанность», — приводит слова премьера пресс-служба правительства Киргизии.

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