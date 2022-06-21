Москва, 21 июня 2022, 12:21 — REGNUM Игра Европы в «жесткого парня» в украинском кейсе не привела к победным результатам Киева, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя визит Макрона, Шольца и Драги на Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в оперативных поставках вооружений.
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