Москва, , 12:21 — REGNUM Финансовым властям США приходится выбирать между «плохим» и «очень плохим» вариантами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Рост экономики Peggy Marco

«Финансовые власти США стоят перед выбором, где есть два возможных исхода для экономики: плохой и очень плохой, — сказал он. — Дело в том, что для быстрого и притом значительного снижения уровня инфляции до уровня тех же 2% необходимо и дальше повышать процентные ставки, следовательно, придется пожертвовать экономическим ростом. Если продолжить цикл повышения ставок ФРС текущими темпами, то практически каждый месяц до конца 2022 года надо будет повышать ставки на 0,5-0,75 процентных пункта, то есть продолжать делать те смелые шаги, которые мы уже видели весной 2022 года. А теперь представим уровень ставок к концу 2022 года в диапазоне 7-10%. В этом случае с экономическим ростом в США вообще можно будет попрощаться надолго, рецессия неизбежна».

По словам Гусева, в ФРС на такой сценарий не рассчитывали и поэтому на столь резкие шаги даже ради снижения инфляции никогда не согласятся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что инфляция в США успокоится совсем не скоро, так как американские власти применяют весьма ограниченный набор инструментов.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в ЕС и США успокоится еще не скоро — экономист Сафонов