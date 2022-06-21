Москва, 21 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Поддержать нуждающихся граждан в нынешних условиях можно, введя прогрессивный налог на доходы физических лиц. Как передает корреспондентИА REGNUMоб этом 21 июня заявил первый замруководителя фракции СРЗП в ГосдумеОлег Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

Ранее сообщалось, что в качестве меры поддержки отечественного автопрома глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2022 предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. По его мнению, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады».

"Раз пошла такая философия народная, в интересах народа, народных автомобилей, давайте о прогрессивном налоге не забывать и налоге на роскошь. Таким образом сэкономим деньги казны, аккумулируем их, направим на помощь бедным, пенсионерам, малоимущим, детям», — сказал депутат.

Читайте также:Минфин России предлагает ввести новые льготы при уплате НДФЛ