Алжир, , 12:24 — REGNUM Консульство Франции в Алжире отказало в выдаче виз десяткам депутатов алжирского парламента. Об этом 21 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источник.

Флаг Алжира

По данным журналистов, решение было принято согласно объявленному президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале октября прошлого года политическому решению отменить привилегию получения виз для алжирских чиновников.

Источник отметил, что консульство Франции отказалось выдать шенгенские визы 150 депутатам и членам их семей семей.

Решение было принято на фоне политического кризиса, возникшего после того, как Алжир отказался содействовать депортации своих граждан, нелегально проживающих во Франции. Кризис ещё больше обострился в результате провокационных заявлений Макрона в адрес правительства Алжира.