Берлин, 21 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Германии случаи русофобии сходят на нет, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Сейчас мы фиксируем значительно меньше подобного рода обращений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это связано не только с эффективностью усилий Москвы, но и то, что «политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции».