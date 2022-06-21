Ильмир Хуснутдинов, 21 июня 2022, 13:32 — REGNUM Для многих изменения ключевой ставки с весны 2022 года стало поводом отложить или пересмотреть свои планы на приобретение недвижимости в ипотеку. В то же время благодаря мерам господдержки и стимуляции рынка готового жилья еще большее внимание стало уделяться специальным льготным программам: льготной ипотеке, семейной ипотеке, IT-ипотеке.
IT-ипотека — одна из программ, вызывающая сейчас наибольшее внимание и вопросы.
В апреле Министерство цифрового развития РФ предложило сформировать для IT-специалистов ипотеку с льготными условиями. Первые сделки по этой программе стартовали уже с начала июня.
Еще на старте проекта программа вызывала живой отклик и интерес не только со стороны IT-специалистов, но и со стороны сотрудников IT-компаний широкого профиля.
Какие основные условия? Может ли рассчитывать на IT-ипотеку бухгалтер айтишного стартапа? Любую ли квартиру можно купить в IT-ипотеку? Куда лучше обращаться, какие документы нужны? Можно ли использовать маткапитал? И что делать, если у вас подходящий портрет сразу под несколько льготных программ?
Рассчитывать на льготную ипотеку на новостройки смогут граждане России в возрасте от 22 лет до 45 лет, работающие в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами.
Средний уровень дохода должен начинаться от 150 000 рублей для жителей мегаполисов и от 100 000 рублей для жителей других городов (до вычета НДФЛ). Получить при этом можно от 9 млн до 18 млн рублей.
Иными словами, если вы 30-летний бухгалтер из Иркутска, работаете в компании, которая состоит в реестре аккредитованных IT-компаний, получаете от 100 000р, то можете смело претендовать на IT-ипотеку.
Ставка по данной ипотечной программе варьируется от 4,5 до 5%. Что очень заманчиво при действующей ключевой ставке в 9,5%.
Первоначальный взнос — не менее 15%. При этом программа позволяет использовать средства материнского капитала в качестве части первоначального взноса.
По данной программе можно приобрести как строящуюся, так и уже готовую квартиру в новостройке, как дом, так и земельный участок с последующим строительством. Здесь важно, что не допускается приобретение жилья на вторичном рынке, только напрямую у застройщика.
Для подачи заявки на IT-ипотеку необходимы только анкета, копия паспорта и копия СНИЛС, а уже на самой сделке необходимо будет предоставить справки, подтверждающие доход.
Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание в случае, если вы планируете смену работы. Ставка по IT-ипотеке будет сохранена, если вы в течение трех месяцев трудоустроитесь в компанию, которая также аккредитована для получения данной льготы. В ином случае ставка через три месяца после увольнения будет увеличена до уровня ключевой ставки на момент заключения договора (сейчас это 9,5%) + 2,5% на квартиры, 4,5% на дома.
Сама программа должна продлиться до 21 декабря 2024 года.
Несомненные плюсы IT-ипотеки — это максимальная сумма кредита, большое количество возможных объектов для покупки и выгодная ставка. Но если вы планируете в ближайшей перспективе карьерные изменения, то можно обратить свое внимание на остальные госпрограммы, ставка будет чуть выше, но позволит планировать жизнь, не оглядываясь на ипотечный кредит.
Сравнительная таблица по льготным программам:
|ИТ-ипотека
|Семейная
|Льготная
|Условия получения
|Гражданство РФ; работа в аккредитованной компании, зарплата: от 150 тыс. рублей для жителей городов-миллионников и от 100 тыс. рублей для жителей других городов (до вычета НДФЛ).
|Гражданство РФ; семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети; семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
|Гражданство РФ
|Условия кредитования
|Сумма кредита для городов-миллионников — 18 млн рублей; сумма кредита для других городов — 9 млн рублей; максимальная ставка — 5%; первоначальный взнос — не менее 15%.
|Сумма кредита для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО — 12 млн рублей, для остальных регионов не более 6 млн рублей. Максимальная ставка — 6%. Первоначальный взнос — не менее 15%.
|Сумма кредита для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО — 12 млн рублей, для остальных регионов не более 6 млн рублей. Максимальная ставка — 9%. Первоначальный взнос — не менее 15%.
|Что можно приобрести?
|Квартиру в новостройке (в том числе — на этапе строительства); дом (в том числе — на строительство дома); земельный участок с последующим строительством дома.
|Квартиру в новостройке (в том числе — на этапе строительства); дом (в том числе — на строительство дома); земельный участок с последующим строительством дома.
|Квартиру в новостройке (в том числе — на этапе строительства);