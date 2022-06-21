Москва, , 12:18 — REGNUM Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы 23 июня. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Геннадий Бурбулис Водник

«Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Напомним, Бурбулис умер 19 июня в Баку на 77-м году жизни. В 1991 году он вместе Борисом Ельциным был одним из главных подписантов Беловежских соглашений о распаде СССР.

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