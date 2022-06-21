Москва, 21 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы 23 июня. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Водник Геннадий Бурбулис

«Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Напомним, Бурбулис умер 19 июня в Баку на 77-м году жизни. В 1991 году он вместе Борисом Ельциным был одним из главных подписантов Беловежских соглашений о распаде СССР.