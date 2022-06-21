Брянск, 21 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Общая площадь посевов на демонстрационных делянках Дня Брянского поля-2022 составит 80 гектар, сообщает 21 июня пресс-служба правительства региона. Для размещения выставочных экспозиций выделен участок площадью более 20 гектар.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Осенью 2021 года для предстоящей выставки было высеяно 47 сортов озимых культур — пшеницы, ржи, тритикале и рапса. Весной посевы добавили семенами яровых сельскохозяйственных культур. Всего в полевых блоках можно будет увидеть более 260 делянок сортов и гибридов по основным, возделываемым в регионе сельскохозяйственным культурам, в том числе более 80 сортов картофеля. Помимо сельхозкультур, на участке выставочных экспозиций разместят свои экспозиции поставщики техники и оборудования, средств защиты растений, удобрений. Отдельно продемонстрируют опыты и инновационные процессы в земледелии — технологии обработки почвы, кормозаготовки, химической защиты растений и другие.

«День поля-2022» пройдёт 15–16 июня в селе Кокино на базе Брянского аграрного университета.