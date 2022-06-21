Воронеж, 21 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Ливни, грозы и усиление ветра прогнозируется на территории Воронежской области 22 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

(сс) Freedom II Andres Ливень

«От ЦГМС получено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: днем 22 июня по Воронежской области и г. Воронеж ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозах порывы ветра 16-21 м/с», — говорится в сообщении.

Днём 22 июня, согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, в Воронеже и регионе прогнозируется до +32 градусов, ночная температура составит около +17 градусов. Уже 23–24 июня будет значительно прохладнее — днём не выше +24 градусов, возможны дожди с грозами.