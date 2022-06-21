Калининград,
21 июня 2022, 12:17 — REGNUM В ответ на блокаду Калининградской области Литвой Россия должна принимать меры — и не только для решения самой проблемы бесперебойного сообщения основной территории с эксклавом, но и для поддержания авторитета власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 июня.
Литва
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: отношения
между Москвой и Вильнюсом обострились настолько, что уже
«не до разговоров». Литва
должна понимать, что
может означать
характеристика её действий как враждебных, добавила Захарова.
«Жесткий тон в разговорах с теми, кого ещё совсем недавно российские государственные чиновники называли партнёрами и даже теперь, в условиях развязанной против нас НАТО и Европейским союзом беспрецедентной кампании военного и экономического давления, не решаются назвать врагами, не новость. Проблема в том, что реальными ответными мерами внушения действия наших противников не парируются.
Будем надеяться, что в этот раз будет иначе, что находящийся сегодня в Калининградской области секретарь Совета безопасности России Патрушев вернётся в Москву с конкретными предложениями по контрударам.
Такие меры настоятельно необходимы — причём уже не только для решения собственно проблемы бесперебойного сообщения основной территории России с её эксклавом, сколько для поддержания авторитета власти в принципе. То, что сами Литва и ЕС в калининградском вопросе на попятную сами не пойдут и продолжат осложнять условия жизни и производства в этом российском регионе, сомнений у меня не вызывает«, — отметил Михаил Демурин.