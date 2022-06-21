Калининград, , 12:17 — REGNUM В ответ на блокаду Калининградской области Литвой Россия должна принимать меры — и не только для решения самой проблемы бесперебойного сообщения основной территории с эксклавом, но и для поддержания авторитета власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 июня.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: отношения между Москвой и Вильнюсом обострились настолько, что уже «не до разговоров». Литва должна понимать, что может означать характеристика её действий как враждебных, добавила Захарова.

« Жесткий тон в разговорах с теми, кого ещё совсем недавно российские государственные чиновники называли партнёрами и даже теперь, в условиях развязанной против нас НАТО и Европейским союзом беспрецедентной кампании военного и экономического давления, не решаются назвать врагами, не новость. Проблема в том, что реальными ответными мерами внушения действия наших противников не парируются.

Будем надеяться, что в этот раз будет иначе, что находящийся сегодня в Калининградской области секретарь Совета безопасности России Патрушев вернётся в Москву с конкретными предложениями по контрударам.