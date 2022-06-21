Калининград, 21 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В ответ на блокаду Калининградской области Литвой Россия должна принимать меры — и не только для решения самой проблемы бесперебойного сообщения основной территории с эксклавом, но и для поддержания авторитета власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения между Москвой и Вильнюсом обострились настолько, что уже «не до разговоров». Литва должна понимать, что может означать характеристика её действий как враждебных, добавила Захарова.

«Жесткий тон в разговорах с теми, кого ещё совсем недавно российские государственные чиновники называли партнёрами и даже теперь, в условиях развязанной против нас НАТО и Европейским союзом беспрецедентной кампании военного и экономического давления, не решаются назвать врагами, не новость. Проблема в том, что реальными ответными мерами внушения действия наших противников не парируются.

Будем надеяться, что в этот раз будет иначе, что находящийся сегодня в Калининградской области секретарь Совета безопасности России Патрушев вернётся в Москву с конкретными предложениями по контрударам.

Такие меры настоятельно необходимы — причём уже не только для решения собственно проблемы бесперебойного сообщения основной территории России с её эксклавом, сколько для поддержания авторитета власти в принципе. То, что Литва и ЕС в калининградском вопросе на попятную сами не пойдут и продолжат осложнять условия жизни и производства в этом российском регионе, сомнений у меня не вызывает», — отметил Михаил Демурин.